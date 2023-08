Venezia, invade la pista in aeroporto per fumare: multato passeggero turco

A Venezia una "crisi d'astinenza" da nicotina ha giocato un brutto scherzo a un passeggero turco in partenza per Istanbul.

L'uomo, colto da una spasmodica voglia di fumare, ha forzato le porte dell'aeroporto Marco Polo e ha "invaso" la pista di decollo e atterraggio per accendersi una sigaretta. Gli agenti della polizia di frontiera sono immediatamente intervenuti, bloccandolo. La trasgressione costerà al passeggero 2mila euro: è questa, infatti, la sanzione prevista per chi forza le porte "air side" senza esserne legittimato, in applicazione a specifiche ordinanze dell'Enac.