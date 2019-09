Cagliari, perdono l'aereo e lo rincorrono in pista: multati

Un sardo e un inglese sono i protagonisti di una particolare vicenda avvenuta all'aeroporto di Cagliari-Elmas. I due amici, di 54 e 40 anni, mentre erano al bar non hanno sentito per tre volte la chiamata del loro volo per Londra e così, una volta capito che l'aereo stava partendo, hanno aperto una porta d'emergenza e hanno provato a rincorrerlo in pista. Bloccati immediatamente dalla polizia, i due sono anche stati multati.