Venezia, cori razzisti e omofobi contro studenti in gita da Napoli: la denuncia della prof

Il gruppo, composto da venti giovani di età tra i 14 e i 18 anni, nella serata di sabato 21 dicembre ha preso parte al gran ballo di Natale in un prestigioso albergo del centro storico. "Si sono avvicinati in punta di piedi alla danza storica, ai meravigliosi balli d'epoca nei palazzi straordinariamente affrescati", racconta Stanziano. "I 'nostri ragazzi', che conoscono il Conocal e il Bronx di Ponticelli, hanno danzato con dame e cavalieri provenienti da associazioni di danza storica di tutta Italia e si sono seduti a cena in un hotel 5 stelle con argenteria e servizi d'epoca. Per me - prosegue - è stato un enorme motivo di orgoglio. Nulla può cancellare questo, nemmeno la cattiveria, l'ottuso pregiudizio, l'odioso razzismo e l'inconcepibile omofobia di ragazzi, uomini e donne che non hanno esitato ad apostrofare dei ragazzini che hanno l'unica colpa di essere nati a sud dell'Italia e che hanno l'accento di un dialetto/lingua diverso".