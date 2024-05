Modena, avvocato marocchino si candida alle elezioni comunali: sommersa da insulti razzisti

Khaoula Kanjaoui, 30enne da 28 in Italia, in lizza nelle amministrative di Maranello e per questo al centro di offese anche sessiste, commenta: "Tutto questo mi fa male, ma non mi ferma"

È la vicenda che si è trovata ad affrontare Khaoula Kanjaoui, avvocato 30enne, originaria del Marocco e da 28 anni nel Modenese. L'ondata di odio social ("Un aiuto concreto alla sostituzione etnica", "Fuori dall'Italia", il tenore dei 'commenti') è stata ripresa dalla stampa locale, attraverso la quale Kanjaoui spiega come abbia vissuto l'accaduto. "Mi ha fatto male, ma non mi fermo", il suo commento.

A finire nel mirino degli hater contro Kanjaoui sono stati i profili social della lista "Italia del futuro", che vede la 30enne candidata per un posto in consiglio comunale a Maranello (Modena). "Situazione spiacevole e inaspettata - commenta ancora l'avvocato in corsa per uno scranno da consigliere alle amministrative dell'8 e 9 giugno. - Un odio non legato a un episodio o a una divergenza di vedute politiche rispetto alla mia lista, ma contro la mia persona".

Immediata è stata anche la condanna del presidente della sua lista, Davide Nostrini. "Esprimiamo profondo sgomento per le decine di commenti razzisti che Khaoula Kanjaoui ha ricevuto in questi giorni – ha detto Nostrini a La Gazzetta di Modena. - I commenti fanno riferimento solo alle origini di Khaoula, cittadina italiana arrivata nel nostro Paese all'età di 2 anni, mentre non si soffermano a considerarla e valutarla come persona. Khaoula è uno stimato avvocato, specializzata proprio per aiutare i cittadini più fragili a conoscere ed esercitare i propri diritti. Tali commenti sottintendono che Khaoula sia stata valutata e attaccata solo per il contesto di provenienza etnica e culturale. La nostra lista rappresenta a pieno la pluralità della società: età, profili professionali, esperienze di vita e origini differenti si ritrovano insieme, per mettersi a servizio della città di Maranello".

Gli attacchi subiti, comunque, non frenano la volontà della diretta interessata di entrare per la prima volta in politica. "Questa vicenda mi ha spinto a reagire subito e a lottare ancora di più. A fronte di un contesto politico che ha sdoganato odio e intolleranza la mia candidatura diventa un importante esempio di integrazione", ha concluso.

Nella sua breve presentazione social agli elettori, Kanjaoui scrive proprio: "Sono Khaoula Kanjaoui, avvocata del Foro di Modena specializzata in diritto dell'immigrazione. Mi candido perché rappresento due culture e desidero mettere a disposizione della comunità le mie conoscenze per dare un contributo tangibile al benessere della collettività. L'8 e il 9 giugno vota Italia del futuro e scrivi Kanjaoui! #ilfuturoèiniziato".