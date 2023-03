Insultarono sui social Sergio Mattarella: 5 condannati a Palermo

Decine i commenti volgari e offensivi che diedero il via all'indagine. Gli inquirenti riuscirono a risalire ai titolari degli account da cui partirono gli insulti. Si trattava di 14 persone di diverse provenienze: da Palermo, a Messina, Torino, Misterbianco, Floridia e Chiaramonte Gulfi. A 10 mesi e 20 giorni sono stati condannati Isabella Abbate, Emanuele Anello, Giovanni Cataldo e Salvatore Marciante. A un anno, un mese e 10 giorni Rosa Crivello. Sono stati diversi i momenti in cui gli haters, pensando di potersi nascondere dietro l'anonimato dei social, si erano scatenati contro la prima carica dello Stato. La polizia postale aveva infatti aumentato il monitoraggio del web per stanare gli odiatori seriali. Una operazione molto seria che ha portato appunto a diverse denunce e anche qualche scusa, come il 40enne di Palermo che dopo la denuncia si è giustificato con un "ho fatto una fesseria".

Leggi Anche Offese social a Mattarella, perquisizioni dei CC in tutta Italia