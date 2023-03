Striscione liceo Milano, Valditara ringrazia preside: coraggioso

Dopo lo striscione apparso di fronte al Liceo Carducci di Milano, contro Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara, il ministro dell'Istruzione ringrazia il preside che ha condannato il gesto.

"Complimenti ad un preside coraggioso, consapevole del suo alto ruolo istituzionale", ha scritto infatti su Twitter Valditara, dopo la lettera aperta in cui il dirigente scolastico spiega come il liceo Carducci sia "uno spazio plurimo, aperto, pacifico, democratico Oggi abbiamo ricevuto un danno, doloroso, rispetto a tutto quello che in questa scuola si sta facendo e non vogliamo che i nostri studenti siano vittima di un circuito, banale, che banalizza la stessa lettura della realtà".