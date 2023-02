Il ministro Valditara sulla circolare anti-fascista della preside di Firenze: "È del tutto impropria"

In collegamento con "Mattino Cinque News" il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara commenta la circolare indirizzata agli studenti e diventata virale, della preside Annalisa Savino del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Firenze. "È una lettera del tutto impropria mi è dispiaciuto leggerla non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà".

La circolare scritta dalla dirigente scolastica a seguito dell'aggressione di alcuni studenti del liceo classico Michelangelo di Firenze, è stata rilanciata da molte pagine web e diverse sedi locali del Partito democratico e alcuni account territoriali dell'Anpi. "In Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il fascismo o peggio con il nazismo. - ha proseguito il ministro Valditara alle telecamere di "Mattino Cinque News" - Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole, se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure".