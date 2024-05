Dirigente di Fdi a Napoli paragona Schlein a una donna di Neanderthal: "Separate alla nascita" | Poi le scuse

"Separate alla nascita...".

Con questo commento in un post shock su X, il vice presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, Luigi Rispoli, ha paragonato la segretaria del Pd Elly Schlein a una donna di Neanderthal. L'immagine utilizzata affianca un articolo sulla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal, sulla base del ritrovamento di alcune ossa in Iraq, e una fotografia di Schlein. Immediate le polemiche, con il Pd che ha chiesto l'intervento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che aveva nominato lo stesso Rispoli come consulente.