Venezia, bimbo di 2 anni precipita dal terzo piano: salvo per miracolo

L'allarme e i soccorsi

A dare l'allarme, un turista francese che, affacciato alla finestra della sua camera dell'hotel Roma, proprio di fronte alla palazzina dove il bambino vive con i genitori, lo ha sentito piangere e avrebbe anche assistito a quanto accaduto. Poi è corso in reception per chiedere aiuto e da lì è partita la catena dei soccorsi. Una seconda telefonata al 118 è arrivata anche dai genitori del piccolo, che non appena di sono accorti di tutto sono corsi in strada per cercare di salvarlo. I sanitari, giunti in brevissimo tempo, hanno stabilizzato il bimbo e lo hanno portato in ospedale. L'ospite dell'albergo ha poi reso testimonianza alla polizia locale di Venezia, intervenuta per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto. "Abbiamo sentito piangere, un mio cliente è sceso allarmato alla reception. Ho chiamato i soccorsi", racconta il titolare dell'hotel Roma alla stampa locale. "Ho udito un botto, il cane ha iniziato ad abbaiare, immaginavo qualcuno per strada si fosse sentito male", è la testimonianza della signora del secondo piano.