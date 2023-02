Marche, bimbo di 6 anni cade in un dirupo durante un'escursione: ritrovato vivo

In un punto del canalone innevato, nei pressi della grotta di San Francesco, sarebbe scivolato anche il padre mentre del bimbo si erano perse le tracce

Sono state ore di tensione e preoccupazione prime che le ricerche dessero il finale sperato: il bimbo è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo aveva visitato con la famiglia la grotta in provincia di Macerata e all'uscita era scivolato in un fosso innevato. Con lui era scivolato anche il padre ma in un punto meno profondo. La zona dell’Incidente, pian dell'Elmo, vicino al monte San Vicino, si trova nel territorio del Comune di Apiro ed è piuttosto impervia. É stata una lotta contro il tempo ritrovarlo prima dell'imbrunire.

Le forze impiegate nelle ricerche del bambino sono state massime: sul posto le squadre del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, unità cinofile, il 118, l'eliambulanza. Poi, il finale in cui tutti speravano: il bimbo è stato salvato. È stato condotto fuori dalla grotta e sta bene.