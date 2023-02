Chi è Angelo Zen, l'italiano che risulta disperso dopo il terremoto in Turchia

Il 50enne, un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria residente in Veneto, si trovava in hotel a Kahramanmaras al momento del sisma

Il 50enne, un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria residente in Veneto , si trovava in hotel a Kahramanmaras al momento della tragedia. Lo ha confermato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani . L'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica, alla vigilia del sisma.

Terremoto in Turchia e in Siria tra edifici rasi al suolo e aiuti da tutto il mondo

Zen, originario di Saronno (Varese), ha vissuto a Romano d'Ezzelino (Vicenza) prima di trasferirsi qualche anno fa a Martellago (Venezia) assieme alla moglie.

"È irrintracciabile, non sappiamo dove sia né cosa gli sia accaduto e siamo in contatto costante con la famiglia", ha affermato Tajani. "Le notizie tutte molto imprecise, non sappiamo dove fosse al momento della scossa né se si trovasse nell'albergo" crollato.

"Chiediamo massimo riserbo per la vicenda, non rilasceremo altre dichiarazioni", ha dichiarato la moglie di Angelo Zen.