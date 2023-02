Terremoto Turchia, è polemica sulla vignetta di Charlie Hebdo: "Non serve nemmeno inviare carri armati"

“Non è satira. Non è libertà di espressione. Questo è l'esempio più disgustoso di incitamento all'odio” è uno dei commenti apparsi su Twitter

La rivista satirica francese ha infatti pubblicato un disegno in cui si vedono macerie e palazzi crollati con le scritte "Terremoto in Turchia" e "Non serve nemmeno inviare carri armati".

Le polemiche - Il disegno del vignettista Juin ha collezionato oltre 11mila commenti. La maggior parte di critica: "Charlie, ti prendi gioco delle persone che hanno sperimentato un grande disastro"; "Ridicoli"; "Basta odio"; "Non pensate sia troppo?". E ancora: "Centinaia di migliaia di persone sono ancora sotto gli edifici crollati. Questo è inaccettabile. Vergognatevi!"; "Non è satira. Non è libertà di espressione. Questo è l'esempio più disgustoso di incitamento all'odio".

Anche i media turchi hanno criticato la vignetta. Hürriyet scrive: "Nuovo scandalo da Charlie Hebdo! Ha preso in giro il terremoto in Turchia..." e anche TRT Haber la definisce uno scandalo.

I precedenti - Non è la prima volta che Charlie Hebdo scatena le polemiche per le sue vignette. Anzi. Era accaduto anche per quella realizzata dopo il terremoto ad Amatrice del 2016.