Terremoto al confine tra Turchia e Siria, quasi 4.400 morti | Un italiano risulta disperso | Biden chiama Erdogan: "Gli Usa forniranno ogni aiuto"

Sale a quasi 4.400 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria.

Il sisma è stato mille volte più forte di quello di Amatrice, ha riferito Alessandro Amato dell'Ingv. La prima scossa (delle 4:17 locali, le 2:17 in Italia) è stata seguita da una replica di magnitudo 7.5 e da una terza, molto forte, di magnitudo 6.0. In tutto sono state circa un centinaio in meno di 24 ore. Joe Biden ha chiamato Recep Tayyip Erdogan e gli ha ribadito la disponibilità degli Usa a fornire tutta l'assistenza necessaria. Secondo la Farnesina, risulterebbe disperso anche un italiano che risiedeva in un albergo completamente distrutto dalle scosse. Erdogan proclama sette giorni di lutto nazionale. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime "vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite". L'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell: "Ue pronta ad aiutare". Secondo una stima dell'Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs), i morti potrebbero essere anche 10mila.