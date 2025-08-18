Bimbo morto in mare a Cavallino (Venezia), nell'epigrafe un suo disegno

Un aeroplanino rosso, azzurro e nero e la firma "Carlo". È il disegno che appare nell'epigrafe di Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni originario di Roncade (Treviso) disperso in mare a Cavallino-Treporti (Venezia) e poi ritrovato senza vita al largo, e che era stato realizzato proprio dal piccolo. A dare l'annuncio del funerale, che si svolgerà mercoledì alle 10 nella chiesa Arcipretale di Roncade, sono "tutte le persone che lo hanno amato tantissimo, che lo amano oggi che non c'è più e che lo ameranno alla follia per sempre".