Bimbo morto in mare a Cavallino (Venezia), nell'epigrafe un suo disegno

Un aeroplanino rosso, azzurro e nero e la firma "Carlo". È il disegno che appare nell'epigrafe di Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni originario di Roncade (Treviso) disperso in mare a Cavallino-Treporti (Venezia) e poi ritrovato senza vita al largo, e che era stato realizzato proprio dal piccolo. A dare l'annuncio del funerale, che si svolgerà mercoledì alle 10 nella chiesa Arcipretale di Roncade, sono "tutte le persone che lo hanno amato tantissimo, che lo amano oggi che non c'è più e che lo ameranno alla follia per sempre".
"In soli 6 anni ci hai insegnato il vero significato della parola amore, ci hai mostrato cos'è veramente la gioia di vivere e ci hai fatto capire che con un sorriso, un abbraccio forte e tanti bacini i problemi svaniscono e la vita diventa subito più bella e piena. Grazie Carletto, non ti dimenticheremo mai - si legge ancora nel manifesto -. Anche nei giorni della disperazione, Piccolo angelo, il tuo amore riempie ancora i nostri cuori. Manterremo la promessa di vivere con gioia sapendo di averti sempre al nostro fianco e sicuri che un giorno ci ritroveremo, pronti a fare ancora tante coccole insieme".
Infine, i familiari ringraziano "tutti coloro a cui Carlo ha toccato il cuore e che in questi giorni ci hanno dimostrato affetto, vicinanza, solidarietà e sostegno".
Qualche giorno fa, le amiche della mamma del piccolo avevano lanciato una raccolta fondi su Gofundme per sostenere la donna "in tutte le spese che potrebbe trovarsi ad affrontare. Funerale, spese di ogni genere e imprevisti che possono esserci". "Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza. Insieme possiamo darle un po' di luce in questo momento buio", si legge nel testo a corredo della raccolta fondi. In pochi giorni, sono stati collezionati oltre 30mila euro.
