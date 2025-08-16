Bambino morto in mare a Cavallino (Venezia), la procura dispone l'autopsia sul corpo del piccolo

Sempre stando al Corriere del Veneto, "non ci sono grossi dubbi che la causa di morte sia stata l'annegamento, ma la procura vuole chiarire meglio la dinamica dei fatti". La situazione potrebbe cambiare se, ad esempio, si scoprisse che il piccolo "aveva lo stomaco pieno per aver mangiato poco prima di immergersi in acqua". Tra le ipotesi ci sono anche quella di un malore, "meno probabile", o che "il bambino sia stato sbilanciato da un'onda e possa aver battuto la testa, perdendo i sensi, e a quel punto abbia bevuto acqua".