Bimbo annegato a Cavallino, lo straziante racconto della madre: "Era lì davanti a me, poi non l’ho più visto"

"Era lì davanti a me, poi non l'ho più visto". È questa la frase pronunciata dalla madre di Carlo Panizzo, il bambino di sei anni annegato a Cavallino Treporti, che sintetizza il dolore di una tragedia impossibile da accettare. La donna aveva portato il figlio al mare per una breve gita estiva, in una giornata di sole apparentemente tranquilla. In un attimo, quel momento di serenità si è trasformato in angoscia. Carlo stava giocando a pochi metri dalla riva, ma è scomparso nel nulla. La madre si è alzata di scatto, ha chiesto aiuto, e in pochi minuti si è attivata una straordinaria catena umana. Ma per Carlo non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato ritrovato solo nella notte, adagiato sul fondale, vicino ai frangiflutti. La tragedia ha scosso Cavallino e l'intera comunità di Roncade, dove il piccolo viveva con la famiglia. Intanto, sui social, non sono mancate polemiche e accuse alla donna: migliaia di utenti l'hanno attaccata per non aver vigilato abbastanza. Un'ondata di commenti che ignora la complessità del dolore e solleva interrogativi sulla crudeltà del giudizio online.