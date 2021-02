Vicenza, non c'è pace per Paolo Rossi: rubati i suoi cimeli dallo stadio

Ansa

Non c'è pace per Paolo Rossi. Allo stadio "Menti" di Vicenza sono stati rubati alcuni cimeli calcistici del campione del mondo '82, morto il 9 dicembre a 62 anni. Sono spariti, infatti, il primo cartellino, il contratto e la convocazione in azzurro. La sottrazione sarebbe avvenuta nella sede del club prima della vendita all'asta alla nuova proprietà (avvenuta nel 2018) ma è stata riferita al commercialista poco più di un mese fa.