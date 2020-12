Funerale Paolo Rossi, Cabrini: "Mi manchi, non ti lascerò andare"

ansa

"Ho perso non solo un amico, ma un fratello". Così Antonio Cabrini saluta commosso Paolo Rossi, suo ex compagno in Nazionale e nella Juventus, durante il funerale. "Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi, mi mancano i tuoi scherzi, le tue parole di conforto, le nostre liti e il tuo sorriso. Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me, ti prometto di stare vicino a Federica e ai tuoi figli, ma tu resta vicino a me".