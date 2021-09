Sospetti su un amico 40enne

Sono stati i vicini di casa a dare molti elementi agli investigatori. Alessandra Zorzin conosceva l'uomo che l'ha poi uccisa, è stata lei a farlo entrare in casa. Il killer, secondo quanto trapelato da fonti investigative, potrebbe essere un 40enne che ha una pistola per ragioni di lavoro (l'ipotesi è che sia una guardia giurata), residente nel Padovano. La stessa persona che più e più volte era stata vista entrare in casa. All'improvviso tra i due scoppia un litigio, i vicini sentono prima delle urla e poi un rumore secco che li insospettisce. Mentre l'uomo si allontana sulla sua auto (una Lancia Y nera), si tenta più volte di suonare il campanello. Ma Alessandra non risponde. A quel punto i vicini si decidono a chiamare il marito, che sta pranzando a casa dei genitori, e che si precipita, chiavi in mano, nell'abitazione. E' lui a trovare la moglie distesa sul letto, ormai morta.