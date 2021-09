Donna uccisa a Vicenza, arrestato il marito Pierangelo Pellizzari

L'arresto - Pellizzari si era barricato, ancora con la pistola in tasca, in un'abitazione di Villaga, a poca distanza dalla casa di via Quargente dove la coppia risiedeva. E' accusato dell'omicidio della moglie, la 30enne nigeriana Rita Amenze, la sola che lavorava della coppia.

Il delitto - Quello compiuto dall'omicida è stato un vero e proprio agguato: appena scesa dalla sua auto la vittima, che si apprestava a iniziare il turno di lavoro, è stata affrontata dal marito e colpita da quattro proiettili esplosi in rapida sequenza. Mentre il cadavere della donna scivolava a terra tra due auto, l'assassino è salito a bordo di una Jeep grigia ed è fuggito.