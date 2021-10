Vicenza, maestra fece sputare su un alunno | La Cassazione conferma la condanna: "Abuso di metodi correttivi"

ansa

Era il novembre del 2013 quando una maestra di Vicenza, durante l'ora di educazione fisica, fece mettere in fila in palestra i 22 alunni di prima elementare e chiese loro di mimare il gesto dello sputo su quel compagno troppo vivace che aveva appena sputato in classe. Gli studenti ubbidirono e qualcuno sputò realmente sul piccolo Gian Burrasca. Il racconto a casa dell'episodio fece scattare la denuncia nei confronti dell'insegnante, che si giustificò: "Volevo educarlo". Otto anni dopo, la Cassazione ha confermato la condanna per "abuso di mezzi di correzione o disciplina": un mese e dieci giorni di reclusione e 5mila euro di risarcimento danni alla piccola vittima.