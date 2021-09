"Nessuno diceva nulla", così un tema smaschera il bullo e fa processare i prof 

agenzia

Ogni giorno lo umiliava, lo insultava, sputava sulle sue cose e nel suo bicchiere, gli prendeva le mani, come fosse una marionetta e "nessuno diceva nulla". E' un passaggio di un tema in classe sull'uguaglianza svolto dagli alunni di una seconda media di Torino che ha portato alla luce le vessazioni di un loro compagno, disabile, subite da un bullo. Una denuncia che ha portato a processo gli insegnanti (di sostegno e di potenziamento) con l'accusa di "concorso in atti persecutori per omesso controllo".