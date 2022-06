Vicenza, 42enne uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno | Killer trovato morto in auto, all'interno anche il corpo di un'altra donna

La 42enne di origine serba Lidia Miljkovic è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall'ex.

L'omicidio è avvenuto in strada nel quartiere Gogna, un'area periferica della città. Il killer è stato trovato morto in un'automobile, ferma in una piazzola della tangenziale ovest di Vicenza. All'interno della vettura è stato trovato anche un altro corpo: si tratterebbe della sua attuale compagna. L'uomo aveva anche fatto esplodere due ordigni.