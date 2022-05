Samarate, uccide la moglie e la figlia 16enne, i vicini di casa: "Una brava famiglia, siamo increduli"

Non riescono a capacitarsi di quanto successo i vicini di casa di Alessandro Maja,

il 57enne che ha ucciso la moglie Stefania Pivetta e la figlia di sedici anni, Giulia,

"Mattino Cinque News".

per poi tentare di uccidere l'altro figlio, Nicolò, a Samarate, in provincia di Varese. "Una famiglia perbene, tranquilla, non so proprio cosa dire" è quanto viene ripetuto da più persone ai microfoni di

"Mia mamma stava uscendo per andare al lavoro come tutte le mattine. Aveva dimenticato le chiavi di casa e scendendo dalla macchina per tornare indietro, ha sentito il vicino che chiedeva aiuto.

Lui ha detto ‘Li ho ammazzati’"

"Ho suonato il campanello, non rispondeva nessuno, sono entrata e quando ho trovato Alessandro per terra in una pozza di sangue ho chiamato l’ambulanza e i carabinieri".

racconta la figlia della vicina che per prima ha raggiunto il luogo dei delitti, che ricostruisce così l'accaduto:

"Mai sentiti una volta litigare o fare una discussione. - aggiunge un altro vicino - Mi sono accorto stamattina che c’era aperto il cancelletto e che qualcuno ha tolto i sigilli e scardinato la porta della villetta".