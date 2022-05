Samarate, salta l'interrogatorio di Maja: è ricoverato in psichiatria | I legali: "Sue condizioni incompatibili con il carcere"

L'architetto 57enne mercoledì scorso avrebbe provato a togliersi la vita dopo aver ucciso a martellate la moglie, Stefania Pivetta, la figlia, Giulia di 16 anni e tentato di uccidere il figlio Nicolò di 23 anni, ancora ricoverato in terapia intensiva ma in condizioni stabili. Gli avvocati hanno fatto sapere alle autorità che le condizioni mentali dell'uomo, ricoverato a Monza nel reparto di Psichiatria, non sarebbero compatibili con la detenzione in carcere .

Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano

La testimonianza del suocero

Era una persona squisita, voleva bene ai suoi figli

Pomeriggio 5

malessere

- "- ha raccontato Giulio Pivetta, padre di Stefania, in una intervista a- In questi ultimi tempi, però, era cambiato radicalmente: parlava poco, era molto riservato, non ci ha mai detto esattamente da cosa derivasse questo suo". Il suocero ha anche smentito la voce che voleva la coppia in procinto di separazione.

Salta l'interrogatorio

difesa

nuova data.

- Un cambiamento che lo avrebbe portato poi a commettere il duplice omicidio e a tentare il terzo. Ladi Alessandro Maja, rappresentata dagli avvocati Enrico Milani e Sabrina Lamera, ha comunicato che l'uomo, ora ricoverato nel reparto di Psichiatria del San Gerardo di Monza, non è in grado di parlare e proprio per questo l'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo, che doveva tenersi ieri a Busto Arsizio, sarà rinviato a