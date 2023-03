Vicenza, fa scoppiare il palloncino in bocca: bimbo muore soffocato

I soccorsi e la morte in ospedale a Vicenza

L'ambulanza del Suem 118, chiamata dalla nonna, ha avviato le procedure di rianimazione sul bimbo, che è stato in seguito ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato in coma, ed è morto due giorni dopo. La procura non ha aperto fascicoli d'indagine. I funerali sono stati fissati per il pomeriggio di giovedì.