Brindisi, bimbo di un anno e mezzo ingerisce un tappo e muore soffocato

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il piccolo ha preso un tappo di plastica per aerosol mentre si trovava sul fasciatoio e lo ha ingerito. Il padre lo ha soccorso immediatamente e ha provato a estrarre l'oggetto. Ma, nonostante anche il tempestivo intervento del 118, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.