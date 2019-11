Venezia, si schiantano in auto dopo una notte in discoteca: lei muore, lui in coma

Una ragazza di 18 anni, Giulia Zandarin, è morta in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava con il fidanzato 19enne, Alberto Antonello, al quale la polizia aveva sequestrato la patente poche ore prima. Al giovane, in ospedale in coma, era stato dato un permesso per il solo rientro a casa, ma la coppia si è invece recata in discoteca. Al mattino, nel ritorno verso casa, si è verificato lo schianto a Musile di Piave (Venezia).