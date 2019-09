Auto contro albero dopo discoteca: 3 giovani morti nel Ferrarese | Ferito il guidatore, era ubriaco

Tre giovani di età compresa tra 21 e 29 anni sono morti quando la loro auto si è schiantata contro un albero a Vigarano Mainarda, nel Ferrarese, sulla strada del ritorno a casa dopo una serata in discoteca. Il conducente, rimasto ferito, non è in pericolo di vita ma è indagato per omicidio stradale plurimo. Dalle analisi è infatti emerso che aveva un tasso alcolemico di 1,3 g/l, sensibilmente superiore ai limiti di legge.