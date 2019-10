Auto si schianta contro un guard rail dopo la discoteca, morti quattro giovani nel Catanese

Quattro giovani, due dei quali minorenni, sono morti in un incidente stradale verificatosi all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, sullo svincolo per Belpasso. I quattro erano a bordo di una Seat Leon guidata da un 48enne rimasto ferito: per cause in corso di accertamento, l'auto si è schiantata contro il guard rail della rampa. Per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.