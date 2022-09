Venezia, la moglie muore per un tumore e i colleghi gli regalano 270 ore di ferie

La storia -

speso tutti i suoi giorni di ferie

per stare accanto alla moglie

trentina di giorni

comunque retribuito

Leoni aveva, permessi e congedi previsti,e gestire l'intera famiglia. Ma dopo la tragedia, rimane una vita da riorganizzare completamente in solitaria: i bimbi da portare a scuola e le incombenze della quotidianità. Un peso che i colleghi hanno compreso e hanno pensato di alleggerire, regalandogli la cosa più utile dopo un simile lutto: il tempo. La catena di solidarietà è partita subito, secondo una procedura già attuata da Veritas, la municipalizzata che si occupa in Veneto dei servizi idrici e ambientali. E, in poche ore, l'obiettivo è stato raggiunto. E le 270 ore donate corrispondono a circa unain cui l'autista veneto verrà

La testimonianza di Andrea - "

So che alle 17 è stato aperto un canale Telegram - spiega Leoni - e la mattina del giorno dopo, alle 9, è già stato raggiunto il monte-ore necessario. Ognuno ha cercato di fare la propria parte". "Nella nostra famiglia era Chiara che si occupava sempre di loro - racconta l'autista -. Ho cercato di arrangiarmi ma è davvero dura. In questo periodo, quindi, potrò stare con loro, anche per capire come reagiscono alla mancanza della mamma".