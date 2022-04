Trovato morto nel Brenta, la mamma e la sorella di Ahmed: "Non si è tolto la vita, i suoi amici sanno qualcosa"

"Qualcuno degli amici sa qualcosa sulla morte di mio figlio".

Ne è sicura Latifa Benijane, madre del 15enne Ahmed Joudier , padovano di origini marocchine trovato morto nel Brenta . Per lei, così come per l'altra sua figlia di 17 anni, il ragazzo non si è tolto la vita dal dolore per essere stato lasciato dalla fidanzatina ma spinto da una "mano" ignota, forse legata al giro delle sue conoscenze. Dopo aver aperto un fascicolo per sequestro di persona, ora il pm Andrea Girlando ha modificato l'ipotesi di reato in istigazione al suicidio proprio per allargare il campo delle ipotesi di reato.