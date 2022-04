Padova, 15enne scomparso all'ex ragazza: "So che morirò"

Ancora nessuna traccia di Ahmed Jouider, il 15enne scomparso giovedì sera dal quartiere Mortise di Padova, dove il ragazzo vive con la sua famiglia.

"Mi minacciano, ho paura: ho delle questioni in sospeso con alcune persone. So che morirò", recitava l'ultimo messaggio vocale inviato alla ex fidanzata, chiedendole di "non farlo sentire a nessuno". Ahmed è uscito da casa la sera del 21 aprile con la sua bicicletta rossa, forse per raggiungere gli amici o quelle persone che potrebbero tenerlo sotto scacco. Poi più nulla.