Scomparsa di Andreea, tre avvistamenti nelle ultime ore | L'avvocato del fidanzato: "La chiave è nei cellulari"

Sono passati oltre quaranta giorni dalla scomparsa di

Andreea Rabciuc

Montecarotto

, la campionessa di tiro a segno di cui non si hanno più notizie dalla notte tra l'11 e il 12 marzo, quando nelle campagne di(Ancona) si è allontanata da una festa con il fidanzato e altre due persone, senza lasciare alcuna traccia.

Dopo l'intervista al proprietario del casolare in cui la 27enne di origini romene è stata vista l'ultima volta,

"Pomeriggio Cinque"

Emanuele Giuliani

Simone Gresti

prova nuovamente a fare luce sul mistero coinvolgendo, legale del fidanzato



"Stiamo cercando Andreea in maniera veramente massiccia, con ogni mezzo e strumento - esordisce l'avvocato nel collegamento con

Barbara d'Urso

cellulari

nome

pista

- Noi pensiamo che la chiave di questo mistero sia contenuta nei. Stiamo aspettando che la procura riesca ad aprire i file e la cronologia, perché se Andreea si è scambiata dei messaggi con qualcuno, potrebbe emergere uno una. Una delle poche certezze che oggi abbiamo è che Andreea è partita a piedi verso una direzione".

Leggi Anche Ventisettenne scomparsa ad Ancona, anche una medium ingaggiata per le ricerche

Quindi la precisazione sul cellulare della giovane, lasciato al fidanzato, e sull'ipotetica

lite

la posizione alla madre

che i due avrebbero avuto la notte della scomparsa: "Il mio assistito dice che si è trattato di una discussione come in tante altre occasioni. Quando ha deciso di andare via, Simone le ha proposto di mandareper farsi venire a prendere. Ma lei non era d'accordo e lui ha tenuto il cellulare anche come deterrente, per provare a trattenerla lì".

Come raccontato nel servizio proposto durante la trasmissione di

Canale 5

tre segnalazioni

, al vaglio degli inquirenti ci sarebberosu possibili avvistamenti di Andreea a Roma, Ancona e Milano.