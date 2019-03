Sentenza di divorzio innovativa: niente assegno se la moglie è pigra

Stop all'assegno di mantenimento per una donna che in una causa di divorzio pretendeva dall'ex coniuge la somma di 1900 euro. Secondo i giudici del tribunale di Treviso non si sarebbe adoperata abbastanza per trovare un lavoro o per accrescere il patrimonio familiare. In altri termini, è stata sempre una scansafatiche e come tale non ha diritto alla somma mensile.

L'uomo è un professionista affermato con uno stipendio superiore ai 4mila euro, la donna invece (35 anni e origini sudamericane) è stata disoccupata dal 2007, anno delle nozze, nonostante una laurea in commercio estero. Per giustificare la sua inoperosità ha spiegato in aula che a distruggere la sua carriera fu proprio la scelta di seguire il marito nel nostro paese. In Italia in particolare, nessuno ha voluto offrirle un impiego a causa della sua cattiva padronanza della lingua.



Pretesti, secondo la valutazione del collegio del tribunale di Treviso (presieduto da un giudice donna): se un grosso divario economico tra i due è stato rilevato, la colpa sarebbe da imputare solo all'"inerzia" della moglie: "Non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della signora, durante la vita coniugale, che abbia contribuito alla formazione o all' aumento del patrimonio", si legge nella sentenza.



Non solo: "Essendosi trasferita in Italia nel 2014, - continuano i magistrati - appare poco verosimile la circostanza che ai colloqui lavorativi venga scartata perché non è in grado di parlare bene la lingua. Il solo invio di curricula non è sufficiente a provare l' impossibilità di reperire un impiego".



Respinta la richiesta di aumentare l'assegno divorzile a 1900 euro e sospeso l'attuale mensile di 1100 euro, la ex dovrà davvero rimboccarsi le maniche e trovare un posto di lavoro per mantenersi da sola.