Napoli, truffata dal futuro marito a tre giorni dalle nozze: lui le porta via 150mila euro

Una storia che ha dell’incredibile: quella di Maria che racconta a "Pomeriggio Cinque" come sia stata truffata dal suo ex fidanzato e lasciata a tre giorni dalle nozze. Ma non solo: la donna, già reduce da un divorzio, è rimasta senza soldi sul conto in banca che l’uomo – che diceva di amarla - ha prosciugato.



I due si erano conosciuti in chat, un flirt virtuale durato diversi mesi fino al primo incontro, il colpo di fulmine e la decisione di andare a vivere insieme. Lui, Marcello, le fa credere di essere il principe azzurro che provvede a tutto. Le dice di non sciupare i risparmi in banca, 150mila euro ottenuti dalla separazione dal precedente marito, e che al loro benessere ci pensa lui. Le compra una macchina, ma in realtà è l’auto acquistata da un’altra pseudo fidanzata, anche lei truffata.



Ruba i soldi del condominio di Maria e la lascia con uno scatolone di bomboniere da pagare. Poi sparisce. Ma non finisce qui: Marcello ruba anche i regali di nozze che gli ospiti avevano versato sul conto corrente per il loro viaggio di nozze. Maria, in collegamento da Napoli, è provata e racconta la sua storia cercando di mettere in guardia le altre donne: “Cercherà di truffare qualcun’altra”, avverte mentre mostra il tatuaggio fatto sul polso insieme a lui: lei ha un cuore aperto, lui la chiave di quel cuore. “Con questo dettaglio potrete riconoscerlo”.