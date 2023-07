Famiglia travolta a Santo Stefano di Cadore (Belluno), arrestata la conducente dell'auto

Sequestrato il cellulare della donna arrestata

E' stato sequestrato e sarà sottoposto a un'analisi sul suo utilizzo il cellulare della donna arrestata. I carabinieri del Nucleo investigativo di Belluno intendono accertare se la conducente stesse utilizzando l'apparecchio quando la vettura ha perso il controllo e invaso il marciapiede, dove stava passeggiando la famiglia. Attesi gli esiti degli esami del sangue della donna per accertare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti, che potrebbero aver causato un malore mentre era alla guida. L'arresto è stato deciso comunque in base al quadro indiziario raccolto dopo l'incidente, ossia l'alta velocità del veicolo, le testimonianze e la violenza dell'urto, per cui le vittime sono state scagliate a diversi metri di distanza.