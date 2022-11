San Gregorio nelle Alpi (Belluno), "Rallentare, qui i bimbi giocano ancora per strada": il cartello-disegno è virale

Il disegno è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Vivere La Montagna" con la didascalia "In un'epoca che vede divieti ovunque per i bambini, tranne quelli di non abusare degli smartphone, questo cartello invita a un ritorno verso il passato, dove la socialità la faceva da padrone" e in poco tempo ha fatto il pieno di like, commenti e condivisioni.

"In realtà, ne sono stati collocati cinque, in corrispondenza delle strade di entrata nel Comune, e l'iniziativa è stata portata avanti dalla precedente amministrazione, noi siamo stati eletti quest'anno. Rientra all'interno di una progettualità più ampia. Tutto è iniziato nove anni fa con l'attivazione del doposcuola per andare incontro alle necessità delle famiglie e per fare socializzare i bambini anziché lasciarli a casa soli", ha dichiarato il sindaco, Nicola Vieceli, come riporta il Corriere del Veneto.

"Nei paesi di montagna c'è ancora questo bello spirito. Per fortuna, i nostri ragazzi non rimangono solo legati allo smartphone ma passano tempo all'aria aperta, in un ambiente sano, in una condizione che ci fa tornare indietro nel tempo. L'iniziativa è simpatica. Ci si dimentica troppo spesso che quando non c'era tutta questa modernità tecnologica, il giocare era normale. Sono aspetti che in montagna rimangono" è invece il commento di Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno.