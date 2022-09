Verona: si gioca per le strade con Tocatì Festival

Tocatì, vuol dire “Tocca a te”, ed era la formula magica con cui ci si passava l’ideale testimone di protagonista, almeno per un turno di gioco. Oggi il Festival ripropone i giochi della tradizione che tornano a vivere nella sfida tra comunità ludiche provenienti da tutta Italia e anche da più lontano. Ci si può divertire assistendo semplicemente ai giochi, oppure cimentandosi in prima persona. Ci sono anche mostre, convegni e laboratori dedicati al gioco.

Alzi la mano chi si ricorda come si gioca alla morra, oppure a pagalotto. E ancora: da quanto tempo i bambini non si divertono a fare lanci con una cerbottana o saltano al pampano? Questi e tanti altri giochi tradizionali sono al centro delle sfide che animano, per tutta la durata del Festival, le strade e le piazze del centro storico veronese. Nei quattro giorni di festa si incontrano le comunità ludiche che, per scelta e per tradizione, continuano a

divertirsi con questi giochi antichi,

che continuano ad esercitarsi in essi e nello stesso tempo sono impegnati a trasmetterli ai bambini e ai ragazzini.

Ospiti di questa nuova edizione sono il

Belgio, Cipro, la Croazia

la Francia,

con i loro suoni e le danze tradizionali e soprattutto con i loro giochi, tutti da scoprire e da imparare, anche con la guida di esperti e di abili giocatori.

Il programma del Festival prevede anche

mostre, incontri, convegni, seminari e laboratori sul tema del gioco

osterie e cucine all’aperto

Bottega del Gioco

. Il LungAdige San Giorgio ospitaper gustare le specialità locali; mentre in Piazza dei Signori, presso la Loggia Vecchia, c’è lain cui ammirare giocattoli tradizionali in legno, costruiti con materiali di alta qualità e trattati con vernici atossiche, come ad esempio, trottole, cerbottane, corde, biglie e giochi da tavolo.

Per partecipare non è necessaria alcuna iscrizione: basta avvicinarsi e cominciare a giocare. Informazioni: tocati.it