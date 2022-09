Viaggi magici per favorire la buona sorte alla ripresa di lavoro e studio

Irlanda: Blarney Stone e la leggenda della pietra dell’eloquenza

– Parlare in pubblico è un nostro problema, anche in caso di esami e di interrogazioni? La meta giusta per noi è Blarney, un villaggio irlandese della contea di Cork, in cui è molto viva la leggenda della pietra dell’eloquenza. Si narra che, per ricevere il dono di un eloquio fluente, sia necessario salire una scala di circa 1200 gradini e, al termine, baciare la Blarney Stone, un monolito incastonato nelle mura del castello omonimo. È di fondamentale importanza compiere il gesto restando sdraiati sulla schiena e con la testa sospesa nel vuoto a 40 metri di altezza. Attenzione:chi si sottopone a questo curioso rituale riceve in sovrappiù “the Gift of the Gab”, ovvero il dono dell’adulazione. Nel corso degli anni, la Pietra di Blarney è stata baciata da numerosi politici, scrittori famosi e star del cinema internazionali.

Praga (Repubblica Ceca): Ponte Carlo e la Statua di San Giovanni Napomuceno –

Se siamo in cerca di fortuna in senso generico, più che di una dote specifica, non possiamo non recarci a Praga, celebre città di magia bianca. Ponte Carlo, l’iconico monumento che collega la Città Vecchia (Staré Město) con la Città Piccola (Malà Strana), è ornato da numerose statue, la prima della quali ad essere istallata è dedicata a San Giovanni Napomuceno. La leggenda racconta che San Giovanni fu ucciso perché non aveva voluto rivelare al re Venceslao un segreto che la Regina gli aveva rivelato in confessione. Il re, inferocito, lo fece uccidere: il corpo del santo fu gettato proprio da questo ponte nel sottostante fiume Moldava. Anche se la storia è drammatica, pare che toccare la stele che contrassegna il punto esatto del martirio sia un mezzo per assicurarsi la buona fortuna.

Portmerion, Galles (Regno Unito): Wishing Trees –

Questo incantevole villaggio gallese è circondato da grandi foreste, nelle quali si trovano i wishing trees, ovvero gli alberi dei desideri. Secondo la mitologia l’albero simboleggia l’universo e ha la capacità di esaudire qualsiasi desiderio: basta compiere un piccolo rito, inserendo una monetina in una cavità del tronco, per ottenere grazia e protezione, un rito senz’altro utile per superare anche le prove più difficili. Il villaggio è stato progettato dall’architetto Clough William-Ellis come esempio di inserimento degli insediamenti umani nel paesaggio naturale senza alterarlo: è una meta particolarmente interessante per gli appassionati di architettura e urbanistica e per chi studia queste discipline.

Greenwich, Londra (Regno Unito)

meridiano numero zero

– Quando si vuole ripartire da capo in una attività, non c’è niente di meglio che recarsi nel luogo in cui transita il, ossia a Greenwich. Visitare l’Osservatorio Reale, il più famoso del mondo, non è solo un interessante contributo alla nostra cultura di geografia astronomica, ma anche un buon modo per propiziarsi la stagione che inizia. La tradizione vuole che questo meridiano aiuti le persone a ricominciare, appunto, da zero e a realizzare le proprie aspirazioni. Per far avverare la magia, occorre posizionarsi sulla traccia che contrassegna con precisione il meridiano, tenendo un piede nel lato dell’emisfero orientale e l'altra nell'emisfero occidentale. Un altro rituale prevede di stare con entrambi i piedi sulla linea del meridiano e pensare intensamente al proprio sogno.Sarà vero? Non ci resta che provare.