Rovigo, l'infermiera che ha salvato il neonato abbandonato: "Porti il mio nome, ti terrei con me ma..."

Gli ha tagliato il cordone ombelicale e lo ha tenuto stretto tra le sue braccia nella corsa disperata dell'ambulanza verso l'ospedale di Rovigo. A quel neonato abbandonato a Rosolina Mare hanno poi dato il suo nome, Giorgio. Ora l'infermiera 35enne Giorgia Cavallaro, dell'equipe del 118 intervenuta nei soccorsi, prende carta e penna e al Corriere del Veneto affida una lettera indirizzata al piccolo. "Non ho chiuso occhio pensando a te, - scrive, - spero che leggerai queste parole, sono il racconto del tuo primo giorno di vita e del perché porti il mio nome". "Ti terrei con me, - aggiunge, - ma so che sarai forte e spero di rivederti in futuro".