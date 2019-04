Rovigo, neonato abbandonato in un cassonetto: corsa per salvarlo

Un neonato è stato gettato in un cassonetto nei pressi del cimitero di Rosolina Mare, Rovigo. Il piccolo era in una borsa quando all'alba qualcuno, passando nella zona, ha sentito i suoi vagiti e chiamato le forze dell'ordine. Il 118 è subito intervenuto per una corsa contro il tempo: il bimbo è ora in ospedale in condizioni critiche anche se il quadro clinico è in miglioramento.