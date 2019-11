Razzismo, la Procura di Verona indaga sul capo-ultrà Luca Castellini e sugli ululati contro Balotelli durante la partita

Intanto la società Hellas Verona ha deciso di bandire Castellini dallo stadio, fino al 2030, per le frasi dette lunedì in cui parlava di "pagliacciata di Balotelli", di "Balotelli non completamente italiano". Il capo-ultrà, nelle settimane scorse aveva anche affermato che "inneggiare a Hitler è una goliardia".

"Balotelli ha fatto una pagliacciata", il capo-ultrà del Verona all'attacco

Il Verona calcio si è discostato da tali affermazioni giudicandole "gravemente contrarie ai principi etici e ai valori del nostro club". C'è da dire che il dirigente di Fn risulta già sottoposto a Daspo, fino al 2022, per fatti avvenuti in precedenti manifestazioni sportive.

La Digos indaga quindi per identificare chi ha partecipato ai cori razzisti contro "SuperMario" e ha acquisito i filmati delle telecamere all'interno del Betegodi, i video pubblicati sui social network e sentito persone informate sui fatti.

Secondo il rapporto della procura Figc, i cori di domenica contro il calciatore del Brescia durante Verona-Brescia sono stati "chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità", ma dopo di questi "si sono levati, da parte dei tifosi assiepati nell'attigua "curva sud", cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso”.

Dal Comune arriva la fronda anti Balotelli. Alcuni consiglieri della Lega e di alcune liste civiche hanno presentato una mozione affinché la giunta denunci Mario Balotelli poiché "ha diffamato la città".

Il calciatore, intervistato da Le Iene, ha replicato: "Non ho accusato Verona, ma pochi scemi. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo". "Lo stadio del Verona e i tifosi mi stanno anche simpatici con i loro sfottò - ha proseguito Balotelli -, ma se vuoi distrarre un giocatore in campo lo puoi fare in mille altri modi diversi, non così". "Io non sono diverso dagli altri giocatori a cui fanno gli stessi cori e ululati ma il problema è che io sono italiano - ha infine ribadito -, Dovrei tornare in Nazionale".

Balotelli al capo-ultrà del Verona: "Qua state impazzendo, siete la rovina"