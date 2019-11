Cori razzisti, il ministro Spadafora: "Adesso basta, servono iniziative concrete" | Il sindaco di Verona: "Non c'è stato nulla, Balotelli ha sbagliato"

"Da italiano, da rappresentante delle istituzioni, provo profondo imbarazzo per certi episodi di intolleranza e discriminazione". Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, interviene dopo i cori razzisti in Roma-Napoli e Verona-Brescia. "So che tutti gli attori coinvolti sono impegnati a reprimere tali fenomeni. E' necessario - e insisterò con Federcalcio e Leghe - che si adottino iniziative concrete".

"La maggioranza silenziosa del tifo alzi - conclude il ministro dello Sport - un grido di fronte a questa barbarie e restituisca al calcio i nobili valori di cui è da sempre portatore".

Sindaco di Verona: "Buuu a Balotelli? Non c'è stato niente" - "Oggi allo stadio c'ero e non ho sentito alcun insulto razzista. E come me, le molte altre persone che a fine partita mi hanno scritto e contattato". Lo ha detto il sindaco di Verona, Federico Sboarina, in merito ai presunti buuu razzisti all'indirizzo di Mario Balotelli. "Ciò che ha fatto Balotelli - ha aggiunto - è inspiegabile, perché senza alcun motivo ha avviato una gogna mediatica su una tifoseria e una città". "Condanno in maniera decisa ogni forma di razzismo, da perseguire senza mezzi termini termini - ha continuato Sboarina -, ma sono altrettanto fermo contro coloro che strumentalmente costruiscono sul nulla una falsa immagine di Verona e dei veronesi. Questo è inaccettabile".

Su Instagram Balotelli risponde: "Stop al razzismo"





L'ex ministro Fontana: "Nessun razzismo, solita gogna mediatica" - Lorenzo Fontana, ex ministro leghista per la Famiglia nonchè vicesegretario Federale del partito, ha commentato via Twitter l'episodio di Verona: "Mi confermano che non ci sono stati cori razzisti, solo una vergognosa gogna mediatica contro Verona e i suoi tifosi, Andiamoci piano con le accuse e le sentenze".