Verona, cori razzisti a Balotelli: Supermario si arrabbia e lancia la palla in tribuna

Un nuovo episodio di razzismo macchia il calcio italiano. Il match tra Verona e Brescia è stato infatti sospeso per tre minuti dall'arbitro Mariani a causa di alcuni cori razzisti rivolti a Mario Balotelli, che all'11' della ripresa si è fermato e ha calciato il pallone in curva in segno di protesta, minacciando di lasciare il campo. L'attaccante, in segno di solidarietà, è stato abbracciato da compagni e avversari prima che il gioco riprendesse dopo l'annuncio dello speaker.