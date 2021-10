Padova, il bimbo rapito dal padre potrebbe essere già all'estero | La madre: "Me lo ha strappato dalle braccia, ho paura"

La mamma, Alexandra Moraru, si è rivolta ai carabinieri padovani raccontando i dettagli del blitz con cui l'ex marito Bogdan le avrebbe strappato il figlio dalle mani.

Madre e figlio sarebbero, infatti, stati avvicinati da un furgone nero mentre stavano andando a scuola, il 5 ottobre intorno alle 8, in zona Padova est: dal mezzo sarebbe uscito l'ex marito che avrebbe preso il figlio, in un'azione da commando. "In quel momento ero sotto shock, non ho capito niente, - ha raccontato la madre agli inquirenti. - Da due o tre giorni avevo visto una donna che mi seguiva".

Il furgone nero utilizzato è stato trovato alla periferia nord di Padova, da parte di una pattuglia della stazione carabinieri di Limena (Padova. Il mezzo era stato lasciato all'altezza di un'officina meccanica. Recuperato, e' stato trasportato in un'area protetta per l'esecuzione dei rilievi tecnici.

Come detto, non è la prima volta che l'uomo, che vive a Bucarest e apparterrebbe a una famiglia nomade, porta via il piccolo dalla madre: in passato lo aveva rapito per 9 mesi, minacciando di buttarlo da un terrazzo.

I carabinieri hanno acquisito un frame dalle fotocamere comunali nelle quali si vede proprio il furgone nero usato per il sequestro, un Mercedes con targa romena, ripreso sulla tangenziale di Padova tra via del Plebiscito e Vigodarzere. Quando è stato fotografato il mezzo era già in fuga con David a bordo.

"Ho paura - ripete la madre nei suoi appelli a tv e stampa, - perché il bambino ha paura di suo padre, non lo conosce, non lo vede da tre anni. Lui è un uomo molto pericoloso, un delinquente. Per favore aiutatemi a trovare il mio bambino, sono disperata".

Anche la donna è convinta che David sia stato portato in Romania.