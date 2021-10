Tenta di rapire una bimba in un bar a Torino, il cameriere: "Ho notato qualcosa di strano e mi sono avvicinato"

"Ho notato questa persona che dava troppe attenzioni alla bambina, così mi sono avvicinato al passeggino e quando lui lo ha afferrato per portarlo fuori dal bar, io ho urlato". Con queste parole Mino, il cameriere che è riuscito a sventare il rapimento di una bimba di nove mesi in un bar di Torino, rivive a "Pomeriggio Cinque" i momenti concitati della vicenda che ha poi portato all'arresto di un professore di liceo di 57 anni, con un precedente per tentato omicidio e in cura al Reparto Psichiatrico dell'ospedale Molinette.

"Io tiravo il passeggino da una parte e lui continuava con forza dall'altra - prosegue Mino - La mia preoccupazione era che la bambina cadesse". Stando alla ricostruzione del programma di Canale 5, l'uomo avrebbe interrotto da qualche tempo le terapie consigliate e negli ultimi giorni non si sarebbe presentato al lavoro.