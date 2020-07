Mose Venezia, per la prima volta entra in funzione il sistema di 78 dighe mobili

Giornata storica a Venezia, dove la laguna è stata chiusa completamente al mare per poter effettuare il primo test completo delle 78 dighe mobili del sistema Mose, per salvare la città dalle acque. Sull'isola artificiale che divide la Bocca di Porto del Lido è stata approntata "una regia" dove si sono seguite le operazioni. Stop completo al traffico marittimo. E' stato Conte a premere il pulsante per dare il via all'innalzamento delle dighe.