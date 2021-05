Montagna Covid-free, la proposta di Cortina: vaccini ai turisti in farmacia

Non solo isole Covid-free, ma anche montagna. È la proposta degli albergatori di Cortina d'Ampezzo (BL) che dopo una stagione invernale fallimentare hanno tutto l'interesse di non perdere anche quella estiva e di invogliare i turisti a raggiungere la propria località. L'idea, spiegata a "Mattino Cinque", è quella di permettere ai turisti di vaccinarsi in farmacia, una soluzione che potrebbe invogliare soprattutto quelli italiani che dovranno fare la seconda dose, o anche la prima, nei mesi estivi.

"Se il turismo deve ripartire bisogna farlo con tutti gli aiuti possibili - spiega la presidente degli albergatori, Roberta Alverà - dobbiamo mettere in campo tutto il possibile per far ripartire un settore in estrema crisi. Quella dei vaccini potrebbe essere un'idea se applicata in maniera semplice e fattibile. Per esempio - precisa Alverà - nel caso in cui i vaccini vengano fatti in farmacia o creando degli hub vaccinali, perché gli spazi noi li abbiamo".