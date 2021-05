Da Procida e Ischia alle Egadi: le isole italiane con l'obiettivo Covid free

L'apripista, non senza polemiche, era stata la Campania. Isole covid free, seguendo il modello della Grecia e della Spagna . La prima ad aver raggiunto l'obiettivo è Procida , altre la stanno seguendo a ruota, altre ancora hanno una data di partenza per la vaccinazione di massa. E ora che anche il governo e il commissario Figliuolo hanno dato il via libera ufficiale si procede spediti con le somministrazioni per salvare la stagione turistica.



Procida prima isola Covid free d'Italia - Se a Procida è già stata completata l'immunizzazione della popolazione, Capri sta per raggiungerla. Dal 4 maggio somministrazioni di massa a Ischia con l'intento dichiarato di chiudere a fine mese.

Le isole della Sicilia - La prima isola siciliana Covid free potrebbe far parte delle Eolie: si parte con Salina ma quasi in contemporanea si vaccinerà la popolazione di Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea e Lipari. Nel weekend via anche a Lampedusa e Linosa, bisognerà attendere qualche giorno in più per Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo). A Ustica le vaccinazioni partiranno il 13 maggio, i cittadini da immunizzare sono 350.

Le altre isole - Partite le somministrazioni alle Tremiti così come a Ponza e Ventotene. Tutto pronto a Capraia e al Giglio. Anche La Maddalena, in Sardegna, si prepara a vaccinare i residenti.